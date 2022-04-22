В России выявили 9 001 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 9 001 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 126 заболеваний больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 644. Следом идут Петербург, Подмосковье, а также Воронежская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области.