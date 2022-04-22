В России выявили 9 001 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 9 001 случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 126 заболеваний больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 644. Следом идут Петербург, Подмосковье, а также Воронежская, Свердловская, Нижегородская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 119 862. За сутки умерли 195 человек, за весь период — 374 563. Выздоровели 13480 пациентов, за все время — 17 451 090. Число госпитализаций за сутки составило 2660.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 507,9 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,5 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (28 млн), Германия (23,9 млн) и Великобритания (21,9 млн).