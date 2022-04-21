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В России выявили 8875 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11

За последние сутки в России выявили 8875 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 320 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 616. Следом идут Петербург, Подмосковье, а также Воронежская, Свердловская, Нижегородская и Саратовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 110 861. За сутки умерли 197 человек, за весь период — 374 368. Выздоровели 14 182 пациента, за все время — 17 437 610. Число госпитализаций за сутки составило 2928.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 507,4 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,3 млн), Франция (27,9 млн), Германия (23,7 млн) и Великобритания (21,8 млн).

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