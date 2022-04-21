В России выявили 8875 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8875 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 320 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 616. Следом идут Петербург, Подмосковье, а также Воронежская, Свердловская, Нижегородская и Саратовская области.