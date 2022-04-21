Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные» на 2023 год

Sony перенесла премьеру первой части сиквела «Человек-паук: Через вселенные» на 2 июня 2023 года. Изначально картина должна была выйти на большие экраны 7 октября 2022 года, сообщает Deadline.

Между тем стало известно, что вторая часть сиквела появится в кинотеатрах 29 марта 2024 года.

Ранее Sony опубликовала первый взгляд на грядущий мультфильм. В видео можно увидеть повзрослевшего Майлза Моралеса (Шэмейк Мур), к которому через портал приходит Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) и зовет в свою вселенную. Он соглашается и отправляется за ней, но там его ждет Паук-2099.

Режиссерами сиквела выступили Жуакин Душ Сантуш («Аватар: Легенда об Аанге»), Кемп Пауэрс («Душа») и Джастин Томпсон («Человек-паук: Через вселенные»). Первый мультфильм собрал в мировом прокате 375 млн долларов.

Отмечается, что Sony также перенесла релиз «Мадам Паутины» с Сидни Суини и Дакотой Джонсон на 7 июля 2023 года.