Вышел трейлер сиквела «Человек-паук: Через вселенные». У продолжения будет две части

В видео можно увидеть повзрослевшего Майлза Моралеса ( Шэмейк Мур ), к которому через портал приходит Гвен Стейси (Хейли Стейнфелд) и зовет в свою вселенную. Он соглашается и отправляется за ней, но там его ждет Паук 2099.

Sony опубликовала первый трейлер, а точнее, открывающая сцена сиквела «Человек-паук: Через вселенные». Продолжение анимационного фильма получит две части — первая должна выйти в октябре 2022 года.

В описании написано, что «Майлзу и Гвен предстоит объединить усилия с новой командой Пауков, чтобы сразиться с злодеем более могущественным, чем когда‑либо». На экраны также вернутся Мигель О’Хара (Оскар Айзек) и Питер Паркер (Джейк Джонсон).

Продюсеры Фил Лорд и Крис Миллер рассказали, что изначально делить продолжение на две части не собирались — так получилось. Второй фильм должен выйти «где‑то в 2023 году».

Первый фильм носил название «Into the Spider-Verse», что российские локализаторы перевели как «Через вселенные». Второй в оригинале называется иначе — «Across the Spider-Verse», однако и этот вариант переводится точно так же.

«Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и был положительно встречен как зрителями, так и критиками. Лента принесла создателям «Оскар-2019» в категории «Лучший анимационный фильм».