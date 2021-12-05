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Вышел трейлер сиквела «Человек-паук: Через вселенные». У продолжения будет две части

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:10

Sony опубликовала первый трейлер, а точнее, открывающая сцена сиквела «Человек-паук: Через вселенные». Продолжение анимационного фильма получит две части — первая должна выйти в октябре 2022 года.

В видео можно увидеть повзрослевшего Майлза Моралеса (Шэмейк Мур), к которому через портал приходит Гвен Стейси (Хейли Стейнфелд) и зовет в свою вселенную. Он соглашается и отправляется за ней, но там его ждет Паук 2099.

В описании написано, что «Майлзу и Гвен предстоит объединить усилия с новой командой Пауков, чтобы сразиться с злодеем более могущественным, чем когда‑либо». На экраны также вернутся Мигель О’Хара (Оскар Айзек) и Питер Паркер (Джейк Джонсон).

Продюсеры Фил Лорд и Крис Миллер рассказали, что изначально делить продолжение на две части не собирались — так получилось. Второй фильм должен выйти «где‑то в 2023 году».

Первый фильм носил название «Into the Spider-Verse», что российские локализаторы перевели как «Через вселенные». Второй в оригинале называется иначе — «Across the Spider-Verse», однако и этот вариант переводится точно так же.

«Человек-паук: Через вселенные» вышел в 2018 году и был положительно встречен как зрителями, так и критиками. Лента принесла создателям «Оскар-2019» в категории «Лучший анимационный фильм».

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