США добавили в санкционные списки 29 россиян и 40 юрлиц

Министерство финансов США обновило списки антироссийских санкций. В них попали еще 29 россиян и 40 юридических лиц, сообщается на сайте ведомства.

Среди людей, попавших под ограничения, оказались зампред Центробанка России Ксения Юдаева, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, основатель и президент IBS Group Анатолий Карачинский, основатель и председатель совета директоров телеканала «Царьград» Константин Малофеев и другие.

В список подсанкционных юрлиц попали Транскапиталбанк и организации, связанные с телеканалом «Царьград», включая ООО «Имение Царьград» и ООО «Русские цифровые решения», принадлежащее Малофееву.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 20 апреля количество санкций против России достигло 9741. Большую часть из них ввели США (1858), Швейцария (1359), Великобритания (1334), Канада (1198) и Евросоюз (1188).