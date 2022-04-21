перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Tesla увеличила выручку до рекордных 18,8 млрд долларов 9:53
Binance ограничит доступ пользователям из России с активами более чем на 10 тыс. евро 9:40
СМИ: после обострения на Донбассе в Россию прибыли более 900 тыс. беженцев 9:18
rosy_ / Unsplash
США добавили в санкционные списки 29 россиян и 40 юрлиц 9:00
Расследование гибели Галины Хатчинс выявило, что на съемках «Ржавчины» было небезопасно 2:30
В Мариуполе под обстрел попал корреспондент RT Борис Кузнецов 1:39
Рэпера A$AP Rocky задержали в Лос-Анджелесе. Его подозревают в вооруженном нападении 1:06
Партия «Яблоко» подала заявку на антивоенный марш в Москве 1 мая 0:20
У арестованной художницы Саши Скочиленко случился приступ в изоляторе Вчера в 23:24
Casino Connection / Flickr
Российские банки, попавшие под санкции, больше не смогут выпускать карты UnionPay Вчера в 22:45
Электротеатр Станиславский отменил спектакль с Юлией Ауг после жалобы депутата на актрису Вчера в 22:31
Сахар перестал дорожать в России — впервые с марта 2021-го Вчера в 22:31
Editors выпустили видео на новый трек «Heart Attack» Вчера в 20:52
«Невский экспресс» возобновляет движение между Петербургом и Москвой после капремонта Вчера в 20:39
Уголовное дело из‑за скульптуры Олега Кулика, арест Эзры Миллера и другие новости дня
Вчера в 20:24 дайджест
Россия передала Китаю перечень секторов рынка, которые покинули западные компании Вчера в 20:19
Производитель сигарет Davidoff и West вышел из своего бизнеса в России Вчера в 19:44
Raph_PH/Wikimedia
Группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile анонсировала дебютный альбом и выпустила новый трек Вчера в 19:10
Евгений Цыганов, «Саломея» и «Чайка»: лауреаты премии «Золотая маска-2022» Вчера в 18:51
В Петербурге ученикам начальной школы показали шоу «Бесогон ТВ». Оно выходит с маркировкой 18+ Вчера в 18:18
Отключить рекламу

США добавили в санкционные списки 29 россиян и 40 юрлиц

Виктория Шанина
Сегодня в 9:00

Министерство финансов США обновило списки антироссийских санкций. В них попали еще 29 россиян и 40 юридических лиц, сообщается на сайте ведомства.

Среди людей, попавших под ограничения, оказались зампред Центробанка России Ксения Юдаева, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, основатель и президент IBS Group Анатолий Карачинский, основатель и председатель совета директоров телеканала «Царьград» Константин Малофеев и другие.

В список подсанкционных юрлиц попали Транскапиталбанк и организации, связанные с телеканалом «Царьград», включая ООО «Имение Царьград» и ООО «Русские цифровые решения», принадлежащее Малофееву.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 20 апреля количество санкций против России достигло 9741. Большую часть из них ввели США (1858), Швейцария (1359), Великобритания (1334), Канада (1198) и Евросоюз (1188).

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить