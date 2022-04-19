Канада ввела санкции против Набиуллиной, Авена и Фридмана

Канада ввела санкции против председателя российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной и еще 13 лиц. Об этом сообщает ТАСС.

В список также попали бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Михаил Гуцериев, Олег Бойко, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

Лицам из санкционных списков запрещен въезд в Канаду. Их возможные активы в стране будут заморожены.

Ранее Канады ввела санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора. Под ограничения попали производители беспилотников и ракет «Искандер», Московский физико-технический институт и Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.