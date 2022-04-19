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«Яндекс» и Mail.ru удалили из поисковиков официальные сайты Instagram и Facebook*

Виктория Шанина
Сегодня в 13:38

Российские поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru перестали выдавать официальные сайты соцсетей Instagram и Facebook*. Внимание на это обратил ТАСС.

При запросах Instagram и Facebook «Яндекс.Поиск» выдает ссылку на приложение в Google Play и сторонних сервисах для Android, а также статьи о соцсетях в «Википедии». Похожие результаты у «Поиска Mail.ru».

Также при введении соответствующего запроса в поисковике «Яндекса» вылезает табличка с текстом «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

В пресс-службе «Яндекса» ТАСС пояснили, что из поисковой выдачи пропадают ссылки на сайты, которые Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных.

«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — сказали в компании.

Как отметила пресс-служба VK (владеет Mail.ru), действия компании соответствуют закону и предписаниям регулятора.

21 марта суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook в России запретили.

*Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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