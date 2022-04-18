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В Петербурге признали памятниками четыре позднесоветских модернистских здания. В их числе — ТЮЗ

Денис Ламехов
Сегодня в 20:22

Реестр выявленных памятников в Петербурге пополнился четырьмя здания позднесоветского модернизма — это монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, ТЮЗ имени Брянцева, яхт-клуб на Петровской косе и пятый корпус ЛЭТИ, пишет издание «Канонер».

Согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия», такие здания защищены от сноса и подлежат государственной охране. В феврале Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщал, что совместно с Петербургским союзом архитекторов разрабатывает методику и критерии оценки советской архитектуры периода 1950–1980-х годов и отбирает лучшие образцы.

«Канонер» указывает, что ранее под государственной охраной в Петербурге находились здания, построенные не позднее 1950-х годов. Исключением издание называет хрущевку в Петергофе на Озерковой улице, 49, корпус 2, — ее признали не памятником архитектуры, но памятником истории: в ней находилась квартира-мастерская ученика Казимира Малевича, советского художника Владимира Стерлигова и его супруги, художницы Татьяны Глебовой, работавшей с Павлом Филоновым. Стерлигов и Глебова в 1960-х создали так называемую старопетергофскую школу.

В феврале КГИОП заявлял, что группа экспертов продолжит обсуждение объектов архитектуры СССР, и отмечал, что пласт наследия модернистской эпохи недостаточно изучен. Глава ведомства Сергей Макаров обратился с просьбой к Союзу архитекторов дополнить список сооружений для продолжения дискуссии.

Сообщалось, что специалисты намерены решить в том числе судьбу здания Пулково-1 — для этого пригласят команду, которая сейчас занимается развитием аэропорта. В декабре 2021 года петербургские архитекторы попросили спасти здание от сноса, назвав его «эталоном высокого ленинградского модернизма».

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