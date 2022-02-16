Петербургские памятники советского модернизма внесут в список объектов культурного наследия

Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Театр юных зрителей им. Брянцева, яхт-клуб на Петровской косе и пятый корпус ЛЭТИ станут выявленными объектами культурного наследия. Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия», такие здания защищены от сноса и подлежат государственной охране. Комитет пишет, что сейчас совместно с Петербургским союзом архитекторов разрабатывает методику и критерии оценки советской архитектуры периода 1950–1980-х годов и отбирает лучшие образцы.

По словам КГИОП, это позволит преодолеть отсутствие системного подхода и научно-методической базы в сфере оценки архитектуры позднесоветского модернизма.

Комитет пишет, что рабочая группа продолжит обсуждение объектов архитектуры СССР, и отмечает, что пласт наследия модернистской эпохи недостаточно изучен. Глава ведомства Сергей Макаров обратился с просьбой к Союзу архитекторов дополнить список сооружений для продолжения дискуссии.

Специалисты также решат судьбу здания Пулково-1 — для этого пригласят команду, которая сейчас занимается развитием аэропорта. В декабре 2021 года петербургские архитекторы попросили спасти здание от сноса, назвав его «эталоном высокого ленинградского модернизма».