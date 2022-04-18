Суд оштрафовал главу псковского отделения «Яблока» Шлосберга за дискредитацию ВС России

Псковский городской суд оштрафовал председателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга и его супругу Жанну по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Шлосберга оштрафовали на 32 тыс. рублей, а его супругу — на 30 тыс. «Судья приплюсовала к минимальной сумме „добавку“ в связи с тем, что ранее (в 2021 году) я уже привлекался к административной ответственности по „политическому“ делу», — рассказал глава псковского «Яблока».

По словам Шлосберга, его оштрафовали за публикацию пятисекундного ролика с акцией Марины Овсянниковой в эфире Первого канала и комментария к нему. В нем он высказался о состоянии российских медиа, журналистики и пропаганды, а также о позитивном отношении к действию Овсянниковой.

Жанну привлекли к ответственности из‑за фотографии в вышиванке, украинском национальном венке и с антивоенным плакатом.

Ранее стало известно, что в России составлено уже более 600 административных дел о дискредитации армии.