Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Human Rights Watch, следует из данных реестра ведомства.

По требованию Генпрокуратуры от 12 апреля доступ был ограничен к одной из страниц ресурса, ее содержание не раскрывается. Сайт использует сетевой протокол HTTPS — после блокировки одной страницы недоступным становится весь ресурс.

8 апреля Министерство юстиции исключило 15 правозащитных организаций, включая Human Rights Watch, из «реестра представительств международных организаций и НПО».

«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», — отметили в Минюсте. О каких нарушениях идет речь, в ведомстве не уточнили.

Human Rights Watch была основана в 1978 году как американская неправительственная организация Helsinki Watch. Ее задачей назывался мониторинг соблюдения Советским Союзом Хельсинкских соглашений 1975 года. Среди заявленных целей HRW сейчас — мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека в более чем 70 странах мира.