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«Жить здорово» Елены Малышевой вернется в телеэфир 18 апреля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:37

Программа Елены Малышевой «Жить здорово» вернется в эфир Первого канала утром 18 апреля. «Секрет фирмы» заметил ее в сетке вещания телеканала.

30 марта Baza сообщила о том, что Малышева распустила «Жить здорово» из‑за изменений в сетке вещания. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда написал, что «[мы] будем скучать по ее танцам яичек и женщине-члену», но после удалил пост в своем телеграм-канале.

«Жить здорово» перестал выходить после начала российской «спецоперации» на территории Украины.

Сама Малышева опровергла закрытие программы и объявила, почему ее выпуск приостановился. По ее словам, это произошло из‑за переверстки сетки вещания, чтобы было уделено «максимальное внимание к общественно-политическим событиям».

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