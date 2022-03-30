Елена Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово»

Елена Малышева распустила свою программу «Жить здорово» на Первом канале из‑за изменений в сетке вещания. Об этом сообщает Baza.

«Из‑за ситуации на Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, и теперь там в основном идут информационные», — заявляет интернет-издание.

Официального подтверждения информации пока нет. Последний выпуск «Жить здорово» вышел 5 марта.

По данным Baza, 29 марта Малышева собрала своих сотрудников и объявила о закрытии программы. Ориентировочно передача не будет выходить до сентября, но и потом вряд ли вернется в эфир, отметила она.

Издание заявляет, что сотрудники «Жить здорово» были отправлены в простой без выплат. «Как это часто бывает на телевидении, они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут», — уточняет Baza.