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Елена Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:58
Обновлено сегодня в 16:21:

Елена Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово». Об этом сообщает «Газета.ру».

«Программа „Жить здорово“ не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — заявила пресс-служба Первого канала.

Елена Малышева распустила свою программу «Жить здорово» на Первом канале из‑за изменений в сетке вещания. Об этом сообщает Baza.

«Из‑за ситуации на Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, и теперь там в основном идут информационные», — заявляет интернет-издание.

Официального подтверждения информации пока нет. Последний выпуск «Жить здорово» вышел 5 марта.

По данным Baza, 29 марта Малышева собрала своих сотрудников и объявила о закрытии программы. Ориентировочно передача не будет выходить до сентября, но и потом вряд ли вернется в эфир, отметила она.

Издание заявляет, что сотрудники «Жить здорово» были отправлены в простой без выплат. «Как это часто бывает на телевидении, они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут», — уточняет Baza.

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