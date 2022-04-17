В России выявили менее 11 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 10 263 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 832 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 644. Следом идут Москва, Свердловская, Московская, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 074 717. За сутки умерли 233 человека, за весь период — 373 500. Выздоровели 16 496 пациентов, за все время — 17 376 141. Число госпитализаций за сутки составило 1 454.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 504,4 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,3 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,2 млн), Франция (27,6 млн), Германия (23,4 млн) и Великобритания (21,7 млн).