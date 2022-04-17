перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили менее 11 тыс. новых случаев COVID-19 11:55
Минобороны РФ: потери украинской армии составляют более 23 тыс. человек 11:46
Турция создает новую авиакомпанию для перевозки российских туристов 10:19
ЕК: в шестом пакете санкций будут приняты меры против банковского сектора и экономики России 9:47
nordwood/Unsplash
YouTube заблокировал аккаунт чеченского филиала ВГТРК 9:30
Собственные звуки уведомлений, новые боты и анимации: вышло крупное обновление Telegram Вчера в 21:06
«Спартак» сыграет в форме со шрифтом Брайля, а затем выставит ее на благотворительный аукцион Вчера в 20:23
Екатерина Шульман хочет обратиться в суд, чтобы узнать, почему ее признали СМИ-иноагентом Вчера в 19:52
Дерипаска предложил в разы сократить силовые структуры и дать больше свободы бизнесу Вчера в 18:25
Российские санкции против Британии, прогнозы по «спецоперации» от США и другие новости дня
Вчера в 18:04 дайджест
Приложение «Сбермегамаркет» удалили из Google Play Вчера в 17:14
Гендиректор российского Gett запустил магазин приложений RuMarket — аналог Google Play Вчера в 16:47
«Пока рано»: Медведев — об идее уничтожения спутников Starlink на фейковом сайте «Единой России» Вчера в 16:41
Французский бренд косметики L’Occitane закроет все магазины и остановит онлайн-продажи в России Вчера в 15:51
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России» Вчера в 14:39
Роспотребнадзор разрешил ввоз перцев и четырех видов фруктов из Турции Вчера в 13:50
Number 10/Flickr
Россия ввела санкции против Бориса Джонсона и британских министров. Им запретили въезд в страну Вчера в 12:59
Сотрудникам МЧС разрешили выдавать оружие в случае угрозы жизни Вчера в 11:42
В России выявили 11 095 случаев коронавируса за сутки Вчера в 10:49
Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами Вчера в 10:07
Отключить рекламу

В России выявили менее 11 тыс. новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:55

За последние сутки в России выявили 10 263 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 832 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 644. Следом идут Москва, Свердловская, Московская, Ростовская и Воронежская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 074 717. За сутки умерли 233 человека, за весь период — 373 500. Выздоровели 16 496 пациентов, за все время — 17 376 141. Число госпитализаций за сутки составило 1 454.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 504,4 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,3 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,2 млн), Франция (27,6 млн), Германия (23,4 млн) и Великобритания (21,7 млн).

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить