В России выявили менее 11 тыс. новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 10 263 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 832 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 644. Следом идут Москва, Свердловская, Московская, Ростовская и Воронежская области.