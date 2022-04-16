В России выявили 11 095 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 11 095 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 337 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 671. Следом идут Москва, Свердловская, Московская, Ростовская и Воронежская области.