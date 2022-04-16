В России выявили 11 095 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявили 11 095 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 337 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 671. Следом идут Москва, Свердловская, Московская, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 064 454. За сутки умерли 240 человек, за весь период — 373 267. Выздоровели 19 006 пациентов, за все время — 17 359 645. Число госпитализаций за сутки составило 2 923.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 503,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,2 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,2 млн), Франция (27,5 млн), Германия (23,3 млн) и Великобритания (21,7 млн).