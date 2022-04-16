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Приложение «Сбермегамаркет» удалили из Google Play

Семён Гудошников
Сегодня в 17:14

Приложение маркетплейса «Сбермегамаркет» больше недоступно для скачивания и обновления в онлайн-магазине Google Play. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Ранее установленные приложения работают стабильно, никаких ограничений по их использованию нет, пояснил он.

Новые пользователи могут скачать приложение «Сбермегамаркет» с сайта компании. Аналогичная возможность вскоре появится и для продавцов.

Также клиенты могут совершать покупки на сайте маркетплейса после авторизации в личном кабинете.

6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против «Сбербанка» и Альфа-банка. Они предусматривают заморозку активов и запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес. На этой неделе приложения «Сбербанка» и Альфа-банка начали удалять из App Store, Google Play и App Gallery.

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