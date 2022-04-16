Гендиректор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский запустил магазин приложений для пользователей Android под названием RuMarket. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В онлайн-магазине уже доступны приложения крупных российских банков и другие сервисы. Первая версия RuMarket будет бесплатна как для пользователей, так и для разработчиков. В дальнейших релизах планируется ввести монетизацию, а также пользовательский рейтинг и рейтинг безопасности приложений.

Создатели ожидают, что инвестиции в проект составят около 100 млн рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинг. Инвесторами стали сам Сморгонский и группа частных IT-инвесторов, имена которых не раскрываются.

Ранее App Store, Google Play и App Gallery начали удалять приложения российских банков, попавших под санкции из‑за российской «военной операции» на Украине. 7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что App Store и Google Play могут запретить скачивать приложения в России, поэтому нужно создать отечественную платформу.

RuMarket — не первая российская альтернатива Google Play: директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит NashStore, «Сбер» — SberStore, «Яндекс» может перезапустить закрытый в 2020 году «Яндекс.Store», а VK представит платформу для разработчиков приложений в мае.