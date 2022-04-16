Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал якобы свое заявление об уничтожении спутников Starlink на фейковом сайте «Единой России». Он поблагодарил авторов сообщения за «свежую идею» в своем телеграм-канале.

«По поводу уничтожения спутников Starlink — идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим», — написал он, добавив в конце смеющийся эмодзи.

Ранее Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России» по просьбе партии. На нем опубликовали заявление Медведева о приказе ВКС уничтожить спутники Starlink над Россией и зоной проведения российской «спецоперации» на Украине.

Представители «Единой России» уверяют, что IP-адрес поддельного сайта зарегистрирован в США. Медведев сказал, что «за порцию fake news про „ЕР“ платят прямо из Госдепа» — и это «особенно приятно».