Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России»

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт думской фракции «Единой России». Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Незадолго до этого «Единая Россия» обратилась в ведомство с такой просьбой. По данным партии, IP-адрес фейкового сайта зарегистрирован в США.

Информация на этом сайте «вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом». Кроме того, «Единая Россия» усмотрела в его публикациях дискредитацию вооруженных сил России.

16 апреля на поддельном сайте фракции появилась запись о том, что зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о поставленных ВКС задачах по уничтожению спутников Starlink американской компании SpaceX, которые летают над территорией России, зоной проведения российской «спецоперации» на Украине и черноморским бассейном. С их помощью, пересказывает публикацию РБК, «был нанесен удар» по затонувшему крейсеру «Москва».

Также там появилось обращение фракции к Владимиру Путину с требованием расследовать произошедшее с кораблем и отстранить руководство флота на это время.

На официальном сайте «Единой России» таких публикаций нет. Замруководителя фракции Дмитрий Вяткин пообещал наказать виновных и добавил, что эти фейки создаются для «разобщения нашего общества», появления «сомнений в умах людей» и «подрыве доверия к нашей партии».