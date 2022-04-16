перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России» 14:39
Роспотребнадзор разрешил ввоз перцев и четырех видов фруктов из Турции 13:50
Россия ввела санкции против Бориса Джонсона и британских министров. Им запретили въезд в страну 12:59
Сотрудникам МЧС разрешили выдавать оружие в случае угрозы жизни 11:42
В России выявили 11 095 случаев коронавируса за сутки 10:49
Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не называть их российскими бизнесменами 10:07
Сценарист «Карточного домика» Бо Уиллимон приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм 3:12
Бывшая помощница Эмбер Херд рассказала об агрессивном поведении актрисы 2:27
В США сотрудник отсудил у работодателя 450 тыс. долларов. Его уволили, когда он не оценил вечеринку 1:12
Уволившего Константина Райкина ректора ВШСИ отправили под домашний арест по делу о мошенничестве 0:22
Кантемир Балагов продаст на аукционе хлопушку со съемок «Дылды». Деньги пойдут «Дому с маяком» Вчера в 23:35
Пресс-материалы
3H Company выпустили мини-альбом «Mysuka» Вчера в 22:52
В Швейцарии построят самое высокое деревянное здание в мире Вчера в 22:13
В России появится альтернатива Booking.com в сфере экологического туризма Вчера в 21:36
Хью Грант подал в суд на издание The Sun. Актер обвиняет журналистов во взломе его телефона Вчера в 21:17
Юрия Дудя* и Екатерину Шульман* внесли в реестр СМИ-иноагентов Вчера в 21:15
«Победа» летом не будет летать в Анапу из восьми городов Вчера в 21:06
Блокировка сайта The Moscow Times, иск против Apple и другие новости дня
Вчера в 20:43 дайджест
Рогозин не собирается переходить в ЛДПР. Ранее об этом писали СМИ Вчера в 20:42
«Плевако» и «Челюскин» победили в конкурсе Института развития интернета Вчера в 20:17
Отключить рекламу

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:39

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт думской фракции «Единой России». Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Незадолго до этого «Единая Россия» обратилась в ведомство с такой просьбой. По данным партии, IP-адрес фейкового сайта зарегистрирован в США.

Информация на этом сайте «вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом». Кроме того, «Единая Россия» усмотрела в его публикациях дискредитацию вооруженных сил России.

16 апреля на поддельном сайте фракции появилась запись о том, что зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о поставленных ВКС задачах по уничтожению спутников Starlink американской компании SpaceX, которые летают над территорией России, зоной проведения российской «спецоперации» на Украине и черноморским бассейном. С их помощью, пересказывает публикацию РБК, «был нанесен удар» по затонувшему крейсеру «Москва».

Также там появилось обращение фракции к Владимиру Путину с требованием расследовать произошедшее с кораблем и отстранить руководство флота на это время.

На официальном сайте «Единой России» таких публикаций нет. Замруководителя фракции Дмитрий Вяткин пообещал наказать виновных и добавил, что эти фейки создаются для «разобщения нашего общества», появления «сомнений в умах людей» и «подрыве доверия к нашей партии».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Красавица и дракон
Девочка встречает в онлайн-игре таинственного дракона
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить