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Ракетный крейсер «Москва» затонул в ходе буксировки

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:19

Ракетный крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар, затонул во время буксировки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Корабль находился на буксировке в порт назначения «из‑за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса», пояснили в Минобороны. Представители ведомства добавили, что судно потеряло остойчивость из‑за происшествия.

Буксировка крейсера происходила «в условиях штормового волнения моря», вследствие чего «Москва» затонула. Экипаж заблаговременно эвакуировали на другие корабли Черноморского флота.

Сообщение о пожаре и взрыве на крейсере «Москва» появилось в ночь на 14 апреля. В Минобороны заявили, что корабль получил серьезные повреждения из‑за детонации боезапаса. Глава Одесской областной администрации, полковник Максим Марченко утверждает, что судно пострадало от удара ракетами «Нептун», совершенного украинскими военными.

Ракетный крейсер «Москва» являлся флагманом Черноморского флота ВМФ России. Этот корабль обладал самым мощным вооружением на Черноморском флоте.

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