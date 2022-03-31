Крупные импортеры алкоголя планируют снизить цены в России

Три крупных дистрибьютора алкоголя снижают цены на продукцию из‑за укрепления рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Импортер Simple Group снизит цену на большую часть ассортимента в среднем на 10–15%. Основатель и президент компании Максим Каширин заявил ,что если текущая стоимость иностранных валют будет неизменна в течение более длительного времени, то цены вновь будут скорректированы.

«Будем действовать по ситуации — сейчас очень трудно делать долгосрочные прогнозы. В настоящий момент единственное, что остается постоянным, — это наше стремление адекватно и оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации и в нашей операционной деятельности», — добавил он.

О снижении цен также сообщил представитель дистрибьютора Luding Group. «Сейчас курс рубля укрепляется, мы с завтрашнего дня снижаем отпускные цены соответственно. Снижение цен по всему ассортименту импортных вин и крепкого алкоголя составит в среднем 10–15%», — рассказал он.

Кроме того, в Ladoga сообщили, что с 30 марта снижают отпускные цены на 17–19%. Изменения коснулись в основном импортного ассортимента. По словам президента компании Вениамина Грабара, этому поспособствовала не только стабилизация рубля, но и проработка новых финансовых и логистических коридоров.