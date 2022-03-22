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«Роскомсвобода»: после начала «военной операции» Генпрокуратура заблокировала 769 сайтов и ссылок Вчера в 17:13
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«Роскомсвобода»: после начала «военной операции» Генпрокуратура заблокировала 769 сайтов и ссылок

Семён Гудошников
Вчера в 17:13

С 24 февраля, даты начала российской «военной операции» на Украине, Генпрокуратура отправила в реестр запрещенной информации 769 сайтов и ссылок. Такие подсчеты приводит «Роскомсвобода».

Многие ресурсы заблокированы со всеми доменами и поддоменами. Всего по поводу ограничения к ним доступа Генпрокуратура вынесла 12 решений. Везде причиной блокировки послужило размещение на сайтах информации о «специальной военной операции».

В частности, в реестр запрещенных попали сайты «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важных историй»*, «Настоящего времени»*, «Голоса Америки»*, ТВ-2, «Тайги.инфо», «Кавказского узла»*, The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Бумаги» и TJ.

*Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.

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