CD Projekt RED прекращает сотрудничество с компаниями из России

Польская студия CD Projekt RED прекращает сотрудничество с российскими компаниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании.

В отчете также отмечается, что в ближайшее время компания не намерена продолжать сотрудничество с организациями из Беларуси.

3 марта CD Projekt RED приостановила продажу своих игр в России и Беларуси из‑за «военной операции». Студия начала работать со своими партнерами, для того чтобы временно отложить онлайн-продажи, а также реализацию продукции компании в магазинах на территории двух стран.

CD Projekt RED разработал такие игры, как Cyberpunk 2077, три части «Ведьмака» и спин-оффы этой серии.