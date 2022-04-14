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CD Projekt RED прекращает сотрудничество с компаниями из России

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:16

Польская студия CD Projekt RED прекращает сотрудничество с российскими компаниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании.

В отчете также отмечается, что в ближайшее время компания не намерена продолжать сотрудничество с организациями из Беларуси.

3 марта CD Projekt RED приостановила продажу своих игр в России и Беларуси из‑за «военной операции». Студия начала работать со своими партнерами, для того чтобы временно отложить онлайн-продажи, а также реализацию продукции компании в магазинах на территории двух стран.

CD Projekt RED разработал такие игры, как Cyberpunk 2077, три части «Ведьмака» и спин-оффы этой серии.

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