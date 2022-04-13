В России выявили 11 754 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 754 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 844 больше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 933. Следом по этому показателю идут Свердловская область, Петербург, Ростовская и Воронежская области, Башкортостан, а также Подмосковье.