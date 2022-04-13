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В России выявили 11 754 новых случая COVID-19

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:39

За последние сутки в России выявили 11 754 случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 844 больше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 933. Следом по этому показателю идут Свердловская область, Петербург, Ростовская и Воронежская области, Башкортостан, а также Подмосковье.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 030 579. За сутки умерли 267 человек, за весь период — 372 512. Выздоровели 28 135 пациентов, за все время — 17 299 263. Число госпитализаций за сутки составило 3297.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 501,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,1 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,1 млн), Франция (27,1 млн), Германия (22,9 млн) и Великобритания (21,6 млн).

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