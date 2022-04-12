В России выявили 10 910 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 10 910 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 945 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 643. Следом по этому показателю идут Петербург, Москва, Ростовская и Воронежская области, Башкортостан, а также Челябинская область.