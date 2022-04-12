В России выявили 10 910 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 10 910 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 945 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 643. Следом по этому показателю идут Петербург, Москва, Ростовская и Воронежская области, Башкортостан, а также Челябинская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 018 825. За сутки умер 281 человек, за весь период — 372 245. Выздоровели 31 271 пациент, за все время — 17 271 128. Число госпитализаций за сутки составило 4 233.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 500 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82,1 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,1 млн), Франция (26,9 млн), Германия (22,7 млн) и Великобритания (21,6 млн).