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Россия готова продавать дружественным странам нефть в любом диапазоне цен

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:55

Россия выразила готовность продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова.

При этом он подчеркнул, что в нынешних условиях трудно прогнозировать какие‑либо изменения на рынке нефтяном, «особенно при неконструктивном поведении западных политиков в отношении этой ситуации».

«Думаю, что все международные компании, которые занимаются прогнозами, будут в целом их пересматривать, потому что они были сделаны исходя из других предпосылок. Никто ранее не учитывал изменение геополитической и экономической ситуации», — сказал Шульгинов.

Министр также допустил подорожание нефти от 80 до 150 долларов за баррель. В настоящее время нефть марки Brent торгуется в районе 100-105 долларов за баррель. В начале марта был зафиксирован максимум — 139 долларов.

31 марта Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». С 1 апреля для того, чтобы приобрести российский природный газ, иностранные покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках.

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