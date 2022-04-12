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Политика Владимира Кара-Мурзу задержали за то, что он «изменил траекторию движения» при виде полиции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:57

Адвокат Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров опубликовал в фейсбуке* рапорты полицейских, в которых объясняется причина задержания политика. Накануне Кара-Мурзу задержали за якобы игнорирование требования полиции.

«Гражданин Кара-Мурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться», — следует из двух одинаковых документов.

Также в рапортах говорится, что Кара-Мурза отказался предоставить документы и пройти в полицейскую машину, оказав «активное сопротивление». Прохоров утверждает, что политика «уже ждали во дворе дома в припаркованном заранее полицейском автобусе и при выходе из машины незамедлительно задержали».

Кара-Мурзу оставили на ночь в ОВД «Хамовники» и не пускали к нему Прохорова. На политика составили административный протокол по статье о неповиновении полиции (штраф до 4000 рублей или арест до 15 суток), который рассматривает Хамовнический суд Москвы.

*Фейсбук запрещен на территории России, а компания — владелец соцсети Meta признана в стране экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

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