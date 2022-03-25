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Театральная школа Константина Райкина приостанавливает работу

Денис Ламехов
Сегодня в 14:28

Театральная школа Константина Райкина приостанавливает работу. На приказ, опубликованный на сайте учреждения, обратил внимание РБК.

Ректор учебного заведения Анатолий Полянкин постановил: «С 1 апреля 2022 года до 1 июня 2022 года по инициативе института осуществить приостановку образовательных отношений между институтом и совершеннолетними обучающимися или родителями несовершеннолетних обучающихся».

В тексте документа отмечено, что учебное заведение снимает с себя обязанности по обучению на указанный период.

Другой документ сообщает: «Продолжительное время сохраняется тенденция существенного ухудшения материального положения института». Источниками финансирования школы, согласно ее заявлению, являются деньги, которые она получает за образовательные услуги, а также добровольные пожертвования.

Такая ситуация возникла в том числе из‑за снижения экономической активности после пандемии и систематической несвоевременной оплаты обучения студентами, указано в тексте. Руководство школы добавляет, что неоднократно просило студентов ускорить выплаты по задолженностям.

Школа также заявила о действиях «некоторых лиц, направленных на сознательную дискредитацию института», что привело к «нездоровой атмосфере» среди обучающихся и сотрудников. В результате поступление благотворительных взносов в бюджет организации уменьшилось.

4 октября 2021 года Gazeta.ru опубликовала материал, посвященный иску о ликвидации Фонда поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина, чья цель — материальная помощь Театральной школе Константина Райкина и театру «Сатирикон». По сообщению издания, иск был подан соучредителем фонда и ректором школы Анатолием Полянкиным вопреки желанию и позиции Константина Райкина.

В декабре «Независимая газета» рассказала об увольнении педагогов школы Полины Райкиной и Рената Мамина, а также о поданных ими исках о восстановлении на службе.

После этого ректор школы Анатолий Полянкин заявил: «Авторы всех этих публикаций не позаботились ни о том, чтобы проверить достоверность сведений, которые они сообщили своим читателям, ни о том, чтобы попросить у меня разъяснений или комментариев по поводу их утверждений». Полянкин опубликовал текст, названный им «интервью ректора ректору».

В январе 2022 года Lenta.ru сообщила, что Полина Райкина и Ренат Мамин восстановлены на своих должностях решением суда.

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