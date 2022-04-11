Генсек ОПЕК: заменить экспорт российской нефти в Евросоюз практически невозможно

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо прокомментировал возможное эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. Его слова передает Reuters.

Из‑за санкций мировой рынок может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день, заявил Баркиндо. Он добавил: «Учитывая текущие прогнозы на спрос, было бы практически невозможно восполнить потерю такого масштаба».

В начале апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России, предполагающий эмбарго на импорт угля на 8 млрд долларов, это порядка 25% всего российского экспорта, согласно подсчетам европейских властей.

Также Еврокомиссия сообщила, что совместно с внешнеполитической службой работает над дополнительными предложениями по возможным санкциям, включая импорт нефти.