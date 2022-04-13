Создатели сериала «The Телки» показали фрагмент финала. Осторожно, спойлеры

Создатели сериала «The Телки» по одноименному роману Сергея Минаева показали «Афише Daily» фрагмент финала сезона, который намечен на 14 апреля. Осторожно, в видео присутствуют спойлеры.

В центре повествования ленты — руководитель PR-агентства Андрей Миркин, на протяжении жизни использовавший женщин ради собственной выгоды, но столкнувшийся с последствиями своих действий. Сюжет оригинальной книги перенесен в картине из 2000-х в 2020-е.