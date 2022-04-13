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Создатели сериала «The Телки» показали фрагмент финала. Осторожно, спойлеры

Денис Ламехов
Сегодня в 14:28

Создатели сериала «The Телки» по одноименному роману Сергея Минаева показали «Афише Daily» фрагмент финала сезона, который намечен на 14 апреля. Осторожно, в видео присутствуют спойлеры.

В центре повествования ленты — руководитель PR-агентства Андрей Миркин, на протяжении жизни использовавший женщин ради собственной выгоды, но столкнувшийся с последствиями своих действий. Сюжет оригинальной книги перенесен в картине из 2000-х в 2020-е.

Первый трейлер ленты вышел 21 февраля. В картине снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Алексей Кравченко, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Влад Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева и Софья Володчинская.

Кресло режиссера заняла Мария Агранович (участник «Кинотавра» с картиной «Люби их всех»). Генеральными продюсерами стали Данила Шарапов, Петр Ануров и Вячеслав Муругов. Сценарий написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.

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