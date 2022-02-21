Вышел первый трейлер сериала «The Телки». В главной роли Милош Бикович

Вышел первый трейлер сериала «‎The Телки» по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева. Премьера шоу состоится на more.tv 24 февраля.

В центре сюжета успешный руководитель PR-агентства Андрей Миркин, который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по заслугам.

«„The Телки“ нулевых превращаются в порочный триллер о женской мести в лучших традициях „Исчезнувшей“», — отмечают создатели сериала.