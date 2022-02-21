Вышел первый трейлер сериала «The Телки». В главной роли Милош Бикович

Вышел первый трейлер сериала «The Телки» по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева. Премьера шоу состоится на more.tv 24 февраля.
В центре сюжета успешный руководитель PR-агентства Андрей Миркин, который всю жизнь пользовался женщинами ради своей выгоды, но получил по заслугам.
«„The Телки“ нулевых превращаются в порочный триллер о женской мести в лучших традициях „Исчезнувшей“», — отмечают создатели сериала.
В «The Телки» снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Алексей Кравченко, Изабель Эйдлен, Алексей Агранович, Максим Стоянов, Артем Ткаченко, Влад Соколовский, Александр Мизев, Мария Дмитриева и Софья Володчинская.
Кресло режиссера заняла Мария Агранович (участник «Кинотавра» с картиной «Люби их всех»). В качестве генеральных продюсеров выступили Данила Шарапов, Петр Ануров и Вячеслав Муругов. Сценарий написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.