Из учебников английского языка исключат упоминание Amnesty International

Минпросвещения России приняло решение удалить из учебников английского языка Starlight автора Ксении Барановой упоминания об организации Amnesty International. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято на основе экспертизы Научно-методического совета учебников.

Проверить серию учебников Starlight потребовала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, в учебнике 11-го класса было задание, согласно которому нужно зайти на сайт Amnesty International и провести анализ. «Там Россия показана Империей зла, а мы сами клыкасто-зубастыми туземцами со стеклянными бусами, которых Запад-батюшка научит уму-разуму», — отметила Бутина.

8 апреля Министерство юстиции России исключило 15 правозащитных организаций из «реестра представительств международных организаций и НПО». Среди них оказались Amnesty International и Human Rights Watch.