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Литературную премию «Нацбест» не будут вручать в 2022 году

Денис Ламехов
Сегодня в 13:32

Литературную премию «Национальный бестселлер» не будут вручать в 2022 году. Об этом рассказал ответственный секретарь премии Владислав Толстов в телеграм-канале Евразийского патентного ведомства, выступившего спонсором «Нацбеста» в 2021 году.

Толстов добавил, что Большое жюри завершило работу над перечнем лучших книг сезона, набравших наибольшее число баллов при голосовании. Победителя премии из этого списка выбирать не будут.

«Творческая часть, где члены жюри читают и обсуждают книги, завершилась, а что касается медийной части — с Малым жюри, торжественной церемонией, круглыми столами и прочим — решили не делать, не то время», — уточнил Толстов.

В список книг-финалистов вошли «Фашисты» Кирилла Рябова, «Хроника Горбатого» Софии Синицкой, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, «Бубуш» Юлии Кисиной и «Капибару любят все» Сергея Авилова.

Церемония награждения должна была состояться 29 мая. В 2021 году «Нацбест» получил Александр Пелевин за книгу «Покров-17». Другими работами-финалистами стали «Кока» Михаила Гиголашвили, «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой, «Плейлист волонтера» Мршавко Штапича, «Стрим» Ивана Шипнигова и «Время рискованного земледелия» Даниэля Орлова.

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