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Темы научных исследований в российских регионах будут согласовываться губернаторами

Семён Гудошников
Сегодня в 19:16

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал распоряжение, которое обязывает согласовывать темы научных исследований в регионах с губернаторами. Об этом говорится в телеграм-канале Минобрнауки.

«У нас есть поручение Президента РФ активнее вовлекать в реализацию научно-технической политики регионы. Поэтому мы запускаем пилотный проект по планированию научными организациями и университетами, которые подведомственны Минобрнауки России и являются участниками научно-образовательных центров мирового уровня, новых тематик фундаментальных исследований на 2023 год через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» — сказал Фальков.

По его словам, новые темы научных исследований будут формироваться с учетом приоритетов развития региональных экономик в условиях санкций.

Ранее прокуратура предъявила претензии к научным программам Liberal Arts & Sciences в ВШЭ и «Шанинке». По мнению ведомства, они разрушают традиционные ценности и искажают историю.

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