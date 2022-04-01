«Разрушают традиционные ценности»: прокуратура предъявила претензии к программам «Шанинки»

Прокуратура потребовала от Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») «устранить нарушения законодательства об образовании». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в вузе.

В пресс-службе «Шанинки» сказали, что обращение прокуратуры — результат проверки факультета свободных искусств и наук (Liberal Arts & Sciences), которая проходила осенью 2021 года. В вузе отметили, что значительная часть претензий связана с оформлением документов и размещением информации на сайте.

Однако, как отмечает «Коммерсант», в письме прокуратуры говорится, что программы Liberal Arts направлены на «разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории». В пресс-службе вуза затруднились ответить, с чем связан интерес надзорного ведомства к программам Liberal Arts. Там пообещали проверить программы на соответствие законодательству и внести необходимые изменения.

Кроме того, МВД запросило у «Шанинки» документы о сотрудничестве с преподавателями, которые критикуют действия российской власти. По словам собеседника издания, речь идет о десяти людях, включая Екатерину Шульман, Григория Юдина, Константина Гаазе и Илью Будрайтскиса.

«Насколько я знаю, эти данные запрашиваются в рамках уголовного дела, по которому проходит наш ректор. Но я точно знаю, что все эти люди, по которым отправлен запрос, не могут иметь никакого отношения к тому проекту, по которому идет следствие. Всех этих людей объединяет то, что они активно высказываются публично по разным вопросам», — отметил источник «Коммерсанта».

В начале марта письмо с претензиями от прокуратуры получила РАНХиГС, в которой тоже есть программы Liberal Arts. В вузе их реализует Институт общественных наук, которым ранее руководил Сергей Зуев, ректор «Шанинки». Ведомство сочло, что модель программ Liberal Arts «направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории». При этом образовательный процесс в ходе них «не создает условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей при принятых в российском обществе правилах и нормах поведения», считают там.

Прокуратура обвинила РАНХиГС в нарушении статей 38 и 43 Конституции России (касаются заботы о детях и их образовании), а также в несоответствии принципам стратегии национальной безопасности. В пресс-службе вуза сказали, что РАНХиГС совместно с прокуратурой рассматривает материалы проверки, чтобы в ближайшее время «принять все необходимые решения».

Ректор «Шанинки» Сергей Зуев уже пять с половиной месяцев находится под арестом, сперва под домашним, а с 9 ноября — в СИЗО. Незадолго до перевода в изолятор он попал в больницу с гипертоническим кризом и перенес третью за год операцию на сердце — коронарное шунтирование. Зуева обвиняют в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Вместе с ним по делу проходят экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает.