За сутки в России выявили чуть больше 13 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 13 056 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 517 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 742. Следом по этому показателю идут Свердловская области, Петербург, Башкортостан, Подмосковье, а также Воронежская и Нижегородская области.