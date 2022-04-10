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За сутки в России выявили чуть больше 13 тыс. случаев коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

За последние сутки в России выявили 13 056 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 517 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 742. Следом по этому показателю идут Свердловская области, Петербург, Башкортостан, Подмосковье, а также Воронежская и Нижегородская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 213 102. За сутки умерли 259 человек, за весь период — 371 716. Выздоровели 29 372 пациента, за все время — 17 213 102. Число госпитализаций за сутки составило 1 457

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 497,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,1 млн), Франция (26,8 млн), Германия (22,6 млн) и Великобритания (22,5 млн).

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