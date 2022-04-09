За последние сутки в России выявили 13 573 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 738 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 801. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская области, Башкортостан, Подмосковье, а также Челябинская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 983 004. За сутки умерли 288 человек, за весь период — 371 457. Выздоровели 40 100 пациентов, за все время — 17 183 730. Число госпитализаций за сутки составило 3 353.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 497,8 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,1 млн), Франция (26,6 млн), Германия (22,4 млн) и Великобритания (22,5 млн).