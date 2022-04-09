За последние сутки в России выявили 13 573 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 738 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 801. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская области, Башкортостан, Подмосковье, а также Челябинская и Воронежская области.