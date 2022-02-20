Россия заняла 9 место в общем медальном зачете на зимней Олимпиаде 2022 года

По итогам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине сборная России заняла девятое место в общем медальном зачете. Список стран-призеров опубликован на официальном сайте соревнований.

Российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей — в мужской и женской лыжной эстафете, лыжном марафоне и скиатлоне, а также командном и личном турнирах по фигурному катанию. Рейтинг среди всех стран основывается именно на золотых медалях.

Также на счету российских спортсменов 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Всего — 32 награды. По общему числу медалей Россия занимает второе место.

В этом году Россия побила национальный рекорд по количеству медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде. Прошлый максимум в 30 наград был установлен на Играх 2014 года в Сочи.

Первое место в зачете Олимпиады-2022 заняла Норвегия, заработавшая 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей. По общему числу медалей сборная страны также лидирует.

На второй и третьей строчке разместились Германия и Китай. Следом идут США, Швеция, Нидерланды, Австрия и Швейцария. На десятом месте — Франция.