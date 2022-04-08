За последние сутки в России выявили 14 311 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 24 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 855. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская и Ростовская области, Подмосковье и Башкирия.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 969 431. За сутки умерли 280 человек, за весь период — 371 169. Выздоровели 37 684 пациента, за все время — 17 143 630. Число госпитализаций за сутки составило 3627.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 496,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (82 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,1 млн), Франция (26,5 млн), Германия (22,4 млн) и Великобритания (21,5 млн).