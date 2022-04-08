За последние сутки в России выявили 14 311 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 24 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 855. Следом по этому показателю идут Петербург, Свердловская и Ростовская области, Подмосковье и Башкирия.