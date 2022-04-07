Тимченко вышел из совета директоров «СИБУРа»

Один из основных акционеров «СИБУРа» Геннадий Тимченко и гендиректор АО «Группа Илим» Ксения Соснина вышли из совета директоров компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее, попавший под санкции Евросоюза, Дмитрий Конов покинул должность председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг». Он также вышел из состава совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», правления ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «СИБУР».

В настоящее время в совете компании осталось восемь человек. Среди них — председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, гендиректор УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и другие.

21 марта Геннадий Тимченко по собственному желанию покинул совет директоров НОВАТЭКа. Он владеет одним из крупнейших пакетов акций компании — 23,49%.