Тимченко покинул совет директоров НОВАТЭКа

Геннадий Тимченко по собственному желанию покинул совет директоров НОВАТЭКа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он владеет одним из крупнейших пакетов акций компании — 23,49%.

Ранее стало известно, что Тимченко не вошел в список кандидатов в совет директоров НОВАТЭКа. Двумя кандидатами на одно освободившееся место стали президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде и директор центра энергетики Сколково Ирина Гайда.

22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Бизнесменам закрыт въезд в страну, а всем британским компаниям запрещено сотрудничество с ними. Тимченко также попал под санкции Евросоюза и Японии.