перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фото из соцсетей Неринги Рекасиуте
В Литве активисты вылили красную краску в пруд около посольства России 1:31
На частотах Euronews начнет вещать телеканал «Соловьев.Live» 0:45
Парк развлечений «Остров мечты» подал в суд на H&M из‑за закрытия магазинов Вчера в 23:48
Двух петербуржцев задержали за киндер-игрушку с пацифистским лозунгом Вчера в 22:59
Roy Rochlin / Getty Images
Rolling Stone: Warner Bros. приостановила работу над фильмами с Эзрой Миллером из‑за его ареста Вчера в 22:51
Байден: год санкций обойдется России в 15 лет достижений Вчера в 22:08
Умерла детская писательница Гайда Лагздынь Вчера в 21:36
В Госдуме предложили наказывать журналистов за перепечатку чужих фейков об армии России Вчера в 21:31
Рогозин: российский сегмент может отделиться от МКС, чтобы пролетать «кишащие страстями» регионы Вчера в 20:55
Жириновский умер, Гордона внесли в список террористов и другие новости дня
Вчера в 20:37 дайджест
США ввели новые санкции против России. Они коснулись «Сбера», Альфа-банка и «взрослых детей» Путина Вчера в 19:56
В Москве пройдет иммерсивное представление о Доме генерал-губернатора Вчера в 19:12
Pool/Getty Images
Двукратный обладатель «Оскара» Асгар Фархади предстанет перед судом по обвинению в плагиате Вчера в 18:42
Rusbase: Tele2 хочет зарегистрировать товарный знак t2 Вчера в 18:26
В Думу внесли законопроект о праве Генпрокуратуры закрывать СМИ Вчера в 18:19
Александр Винокуров купил издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru Вчера в 17:35
Президент Федерации шахмат России подал апелляцию на решение ФИДЕ отстранить Сергея Карякина Вчера в 17:03
«ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере. Их можно успеть купить до 8 апреля Вчера в 16:59
Iwnph/Unsplash
Минтранс: закрытые аэропорты на юге России получат субсидии Вчера в 16:00
В России в 40 раз увеличили штраф для зацеперов Вчера в 15:59
Отключить рекламу

На частотах Euronews начнет вещать телеканал «Соловьев.Live»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:45

На частотах телеканала Euronews, доступ к которому был заблокирован в России в середине марта, начнет вещать телеканал «Соловьев.Live». Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе «Соловьев.Live» подтвердили информацию, которая ранее появилась в ряде телеграм-каналов. Там утверждалось, что новый телеканал начнет вещание с 7 апреля.

На нем будет выходить, согласно информации телеграм-источников, информационно-политический, общественно-политический, публицистический и социально-экономический контент.

Сайт и телеканал проекта Euronews заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры в соответствии со статьей «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». СМИ обвинили в фейках о «специальной военной операции» на территории Украины.

Видеохостинг YouTube же еще 8 марта заблокировал канал журналиста Владимира Соловьева «Соловьев Live» и удалил канал «Вечер с Владимиром Соловьевым». Соловьев числится в санкционных списках ЕС, Великобритании, Канады, Австралии.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
ЕС
Люди
Владимир Соловьев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить