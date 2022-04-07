На частотах Euronews начнет вещать телеканал «Соловьев.Live»

На частотах телеканала Euronews, доступ к которому был заблокирован в России в середине марта, начнет вещать телеканал «Соловьев.Live». Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе «Соловьев.Live» подтвердили информацию, которая ранее появилась в ряде телеграм-каналов. Там утверждалось, что новый телеканал начнет вещание с 7 апреля.

На нем будет выходить, согласно информации телеграм-источников, информационно-политический, общественно-политический, публицистический и социально-экономический контент.

Сайт и телеканал проекта Euronews заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры в соответствии со статьей «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». СМИ обвинили в фейках о «специальной военной операции» на территории Украины.

Видеохостинг YouTube же еще 8 марта заблокировал канал журналиста Владимира Соловьева «Соловьев Live» и удалил канал «Вечер с Владимиром Соловьевым». Соловьев числится в санкционных списках ЕС, Великобритании, Канады, Австралии.