Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала Euronews

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту телеканала Euronews. Об этом сообщило РИА «Новости».

Адрес сайта появился в реестре ведомства. Роскомнадзор ограничил доступ к порталу по требованию Генпрокуратуры. В РКН отметили, что доступ может быть закрыт не ко всему сайту, а к отдельной его странице в интернете.

«Иностранное СМИ систематически размещало недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции, а также информацию с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации», — пояснили в РКН.

По информации «Интерфакс», телеканал Euronews перестал работать у некоторых операторов. Вещание прекратилось для пользователей МГТС, «Акадо» и «Триколор». Вместо эфире они видят сообщение «Уважаемые телезрители, по требованию правообладателя вещание приостановлено».