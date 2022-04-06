Двукратный обладатель «Оскара» Асгар Фархади предстанет перед судом по обвинению в плагиате

Двукратный обладатель премии «Оскар», иранский режиссер Асгар Фархади предстанет перед судом по обвинению в плагиате. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Бывшая студентка кинематографиста Азаде Масихзаде заявила, что ей принадлежит идея фильма «Герой». По словам девушки, картина Фархади полностью основана на сюжете ее документальной ленты «Все победители, все проигравшие».

Масихзаде утверждает, что самостоятельно нашла героя для своей картины — мужчину, который вернул найденные на улице деньги, несмотря на то, что они могли спасти его от тюрьмы. Кинематографистка изучила его историю и представила во время посещения классов Фархади в 2014–2015 годах.

Девушка отмечает, что Фархади предложил своим студентам снять фильмы о людях, которые вернули найденные ценности владельцам. Однако конкретного героя, по словам Масихзаде, она нашла самостоятельно.

Фархади обратился в суд, обвинив экс-ученицу в клевете. Следом за этим Масихзаде решила также доказать свою правоту и подала иск о плагиате. Суд в Тегеране нашел доказательства нарушения авторских прав и в обоих разбирательствах встал на сторону Масихзаде.

Теперь дело знаменитого режиссера, автора «Развода Надера и Симин» и «Коммивояжера», передадут на рассмотрение второму судье. Его решение в дальнейшем может быть оспорено в апелляционном суде.

По словам адвоката Фархади Кавеха Рада, решение первого судьи по делу о споре кинематографистов следует «рассматривать как часть судебного процесса», а не как окончательный обвинительный приговор.

«Мы твердо верим, что суд откажет госпоже Масихзаде, которая не может претендовать на право собственности <…>, учитывая, что история заключенного была раскрыта в статьях прессы и телевизионных репортажах за годы до публикации документального фильма госпожи Масихзаде», — заявил сопродюсер «Героя» Александр Малле-Ги.

Масихзаде же утверждает, что история ее героя не появлялась в СМИ до выхода ее документального проекта. Она также настаивает на том, что Фархади в 2019 году попросил ее подписать документ о том, что идея «Все победители, все проигравшие» принадлежит ему.

Кинематографистка подписала бумаги, по ее словам, из‑за страха перед авторитетом Фархади. Однако теперь она готова отстаивать свое авторство в суде, несмотря на то, что по иранским законам проигрыш дела может закончиться для девушки 74 ударами плетью или тюремным сроком до двух лет.

«С тех пор как я публично рассказала об этом деле, я получила много сообщений от людей из разных сфер от живописи до театра и кино о том, как влиятельные люди в их областях пренебрегли их интеллектуальной собственностью. Это то, что заставляет меня двигаться вперед», — сказала Масихзаде.