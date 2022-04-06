перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Двукратный обладатель «Оскара» Асгар Фархади предстанет перед судом по обвинению в плагиате 18:42
Rusbase: Tele2 хочет зарегистрировать товарный знак t2 18:26
В Думу внесли законопроект о праве Генпрокуратуры закрывать СМИ 18:19
Александр Винокуров купил издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru 17:35
Президент Федерации шахмат России подал апелляцию на решение ФИДЕ отстранить Сергея Карякина 17:03
«ЛитРес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере. Их можно успеть купить до 8 апреля 16:59
Iwnph/Unsplash
Минтранс: закрытые аэропорты на юге России получат субсидии 16:00
В Италии неизвестные попытались поджечь виллу Владимира Соловьева на озере Комо 15:59
В России в 40 раз увеличили штраф для зацеперов 15:59
Верховный суд отменил приговор троим сотрудникам НКВД, осужденным по делу об убийстве Кирова 14:59
Временным руководителем фракции ЛДПР назначен Леонид Слуцкий 14:50
Дмитрий Гордон/YouTube
Журналиста Дмитрия Гордона внесли в реестр террористов и экстремистов 14:40
Умер Владимир Жириновский 13:10
В России выявили 14 661 новый случай коронавируса 12:29
Москва потратит миллиард рублей на создание сетей фастфуда 12:19
Франция отменила все ограничения на въезд для россиян 12:10
Соцсети Валерии
Певица Валерия запустит социальную сеть Musicgram 11:41
В США на Burger King подали в суд из‑за размера воппера в рекламе 11:24
Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели 11:01
ФНС и МВД начали борьбу с теневой продажей валюты 10:29
Отключить рекламу

Двукратный обладатель «Оскара» Асгар Фархади предстанет перед судом по обвинению в плагиате

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:42

Двукратный обладатель премии «Оскар», иранский режиссер Асгар Фархади предстанет перед судом по обвинению в плагиате. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Бывшая студентка кинематографиста Азаде Масихзаде заявила, что ей принадлежит идея фильма «Герой». По словам девушки, картина Фархади полностью основана на сюжете ее документальной ленты «Все победители, все проигравшие».

Масихзаде утверждает, что самостоятельно нашла героя для своей картины — мужчину, который вернул найденные на улице деньги, несмотря на то, что они могли спасти его от тюрьмы. Кинематографистка изучила его историю и представила во время посещения классов Фархади в 2014–2015 годах.

Девушка отмечает, что Фархади предложил своим студентам снять фильмы о людях, которые вернули найденные ценности владельцам. Однако конкретного героя, по словам Масихзаде, она нашла самостоятельно.

Фархади обратился в суд, обвинив экс-ученицу в клевете. Следом за этим Масихзаде решила также доказать свою правоту и подала иск о плагиате. Суд в Тегеране нашел доказательства нарушения авторских прав и в обоих разбирательствах встал на сторону Масихзаде.

Теперь дело знаменитого режиссера, автора «Развода Надера и Симин» и «Коммивояжера», передадут на рассмотрение второму судье. Его решение в дальнейшем может быть оспорено в апелляционном суде.

По словам адвоката Фархади Кавеха Рада, решение первого судьи по делу о споре кинематографистов следует «рассматривать как часть судебного процесса», а не как окончательный обвинительный приговор.

«Мы твердо верим, что суд откажет госпоже Масихзаде, которая не может претендовать на право собственности <…>, учитывая, что история заключенного была раскрыта в статьях прессы и телевизионных репортажах за годы до публикации документального фильма госпожи Масихзаде», — заявил сопродюсер «Героя» Александр Малле-Ги.

Масихзаде же утверждает, что история ее героя не появлялась в СМИ до выхода ее документального проекта. Она также настаивает на том, что Фархади в 2019 году попросил ее подписать документ о том, что идея «Все победители, все проигравшие» принадлежит ему.

Кинематографистка подписала бумаги, по ее словам, из‑за страха перед авторитетом Фархади. Однако теперь она готова отстаивать свое авторство в суде, несмотря на то, что по иранским законам проигрыш дела может закончиться для девушки 74 ударами плетью или тюремным сроком до двух лет.

«С тех пор как я публично рассказала об этом деле, я получила много сообщений от людей из разных сфер от живописи до театра и кино о том, как влиятельные люди в их областях пренебрегли их интеллектуальной собственностью. Это то, что заставляет меня двигаться вперед», — сказала Масихзаде.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить