«Герой» — новый фильм одного из флагманов современного иранского кино, режиссера Асгара Фархади с собственным легко узнаваемым стилем: житейская история превращается в непредсказуемый и неоднозначный триллер .

Главный герой Рахим (Амир Джадиди), осужденный за долги, получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но, вместо того чтобы оплатить свой долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях начинают сомневаться в искренности его поступка.

Спецпоказ в Москве состоится 21 февраля в кинотеатре «Художественный».