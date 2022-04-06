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Rusbase: Tele2 хочет зарегистрировать товарный знак t2

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:26

Российский оператор связи Tele2 подал заявку на регистрацию товарного знака t2. Об этом сообщает Rusbase со ссылкой на копию документа в Роспатенте.

Заявка поступила от ООО «Т2 Мобайл» 4 апреля. Однако vc.ru не обнаружил ее в базе «Контур.Фокуса».

Новый предполагаемый товарный знак. По данным Rusbase, он представлен в черном и розовом цветах
© Rusbase

4 апреля шведская компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию Tele2 на бренд. Текущий контракт предусматривает сотрудничество до марта 2023 года, но в планах у компании прекратить лицензию досрочно.

17 марта «Коммерсант» писал, что из‑за отказа продлевать лицензию Tele2 начал подготовку к ребрендингу и зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия «Т2», «T-plus», «t2you».

Tele2 принадлежал шведскому оператору Tele2 AB, пока в 2013 году оператора не купил ВТБ с соглашением об использовании бренда еще на 10 лет. С февраля 2020 года Tele2 стал принадлежать «Ростелекому».

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