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ФНС и МВД начали борьбу с теневой продажей валюты

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:29

Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила территориальным органам совместно с МВД организовать выявление спекулянтов, которые торгуют иностранной валютой в обход банков. Об этом сообщает РБК.

В письме ФНС уточняется, что продажа валюты ведется в социальных сетях, телеграм-каналах и сервисах с объявлениями. Налоговая инспекция заявила, что валютная спекуляция «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

Ранее Федеральная налоговая служба объявила о приостановке проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан». В новом поручении ФНС уточнила, что валютные спекуляции частных лиц не попадают под мораторий на проверки.

9 марта Центробанк до 9 сентября ограничил выдачу средств с валютных вкладов и счетов до 10 тыс. долларов.

В ЦБ отметили, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных счетах или вкладах, а также открывать новые. Однако «снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи».

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