Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Ковипир»

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса под названием «Ковипир» от компании «Фармасинтез». Об этом сообщает ТАСС.

По данным реестра лекарственных средств, регистрационное удостоверение будет действовать до 1 января 2023 года.

«Ковипир» применяется для лечения легкого и среднего течения ковида у взрослых. В инструкции также отмечается, что препарат могут использовать пациенты с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, который не требует дополнительной оксигенотерапии.

Лекарство противопоказано гражданам с повышенной чувствительностью к молнупиравиру, а также беременным и несовершеннолетним.

1 апреля Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») от коронавируса.