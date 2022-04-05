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Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Ковипир»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:49

Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса под названием «Ковипир» от компании «Фармасинтез». Об этом сообщает ТАСС.

По данным реестра лекарственных средств, регистрационное удостоверение будет действовать до 1 января 2023 года.

«Ковипир» применяется для лечения легкого и среднего течения ковида у взрослых. В инструкции также отмечается, что препарат могут использовать пациенты с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, который не требует дополнительной оксигенотерапии.

Лекарство противопоказано гражданам с повышенной чувствительностью к молнупиравиру, а также беременным и несовершеннолетним.

1 апреля Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») от коронавируса.

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