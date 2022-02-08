Марию Алехину арестовали на 15 суток по статье о демонстрации нацистской символики

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Ее обвиняют в публичной демонстрации нацистской символики в интернете, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

Против активистки завели административное дело из‑за поста, опубликованного в инстаграме в 2015 году. Она выложила фотографию девушек в длинных одеждах и текст на индийском языке с индуистскими символами-свастиками, уточняет ТАСС.

Алехина рассказала «Медиазоне»*, что на снимке изображены три девушки в хиджабах, у одной из них на одежде написано: «VODKA DUDKA ISLAM». Внизу фотографии видна, предположительно, арабская вязь, справа и слева от нее, как решили полицейские, две свастики.

Адвокат Алехиной заявил, что решение суда будет обжаловано.

Накануне Алехину задержали после посещения инспектора ФСИН.

В декабре Алехину уже признавали виновной в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и назначали 15 суток административного ареста. Однако тогда сообщалось, что поводом стала фотография с Александром Лукашенко и индийскими свастиками семилетней давности.

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