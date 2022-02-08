перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Марию Алехину арестовали на 15 суток по статье о демонстрации нацистской символики 17:30
QR-коды по антителам начнут выдавать с 21 февраля 16:49
Путин поручил «Газпрому» обеспечить все Вечные огни бесплатным газом 16:49
sasha_9i/Instagram
Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде 16:35
В Москве задержали активистку Дарью Серенко 16:18
В Солнечнодольске на стене пятиэтажки нарисовали иллюзию пятиэтажки. Это лучше увидеть самим 15:59
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил о готовящемся на него покушении 15:57
Tinder отменит дешевую подписку для людей моложе 30 лет из‑за обвинений в дискриминации 15:36
Пресс-материалы
«Ситимобил» запустил аренду снегокатов в Москве 15:20
Путин в своем выступлении процитировал строчку из песни «Красной плесени», но в Кремле это отрицают 15:00
В Петербурге проходят массовые обыски из‑за проблем с уборкой снега 14:32
Ник Кейв, Oxxxymiron и Мак ДеМарко: фестиваль «Боль» объявил первую волну артистов 14:27
Старейший паб Англии Ye Olde Fighting Cocks закрылся из‑за пандемии 13:34
Jacquemus/Instagram
Bad Bunny стал лицом новой кампании Jacquemus 13:29
Семья Гуччи планирует снять собственный сериал и документалку об истории семьи и бренда Gucci 12:24
РКН обязал 79 сайтов установить единый счетчик аудитории. В их числе YouTube, Instagram и Netflix 11:37
Pusha T выпустил трек «Diet Coke». Его спродюсировал Канье Уэст 11:36
Загадочное место преступления и возможная дата релиза в тизере финала «Лучше звоните Солу» 11:14
Зыков Кирилл / Агентство «Москва»
В России выявили 165 643 новых случая COVID-19 11:08
В инстаграме появилась функция «Сделай перерыв». Она контролирует время, проведенное на платформе 10:55
Отключить рекламу

Марию Алехину арестовали на 15 суток по статье о демонстрации нацистской символики

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:30

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Ее обвиняют в публичной демонстрации нацистской символики в интернете, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

Против активистки завели административное дело из‑за поста, опубликованного в инстаграме в 2015 году. Она выложила фотографию девушек в длинных одеждах и текст на индийском языке с индуистскими символами-свастиками, уточняет ТАСС.

Алехина рассказала «Медиазоне»*, что на снимке изображены три девушки в хиджабах, у одной из них на одежде написано: «VODKA DUDKA ISLAM». Внизу фотографии видна, предположительно, арабская вязь, справа и слева от нее, как решили полицейские, две свастики.

Адвокат Алехиной заявил, что решение суда будет обжаловано.

Накануне Алехину задержали после посещения инспектора ФСИН.

В декабре Алехину уже признавали виновной в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и назначали 15 суток административного ареста. Однако тогда сообщалось, что поводом стала фотография с Александром Лукашенко и индийскими свастиками семилетней давности.

* «Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить