The Weeknd ограничил доступ к клипу «Out of Time» для россиян

Канадский певец The Weeknd ограничил доступ к просмотру нового клипа на трек «Out of Time» для россиян. На это обратили внимание в «Канобу».

Ролик не отображается в результатах поиска на ютьюбе. Открыть его можно только по ссылке, однако на экране всплывает надпись, что владелец запретил его просмотр в России.