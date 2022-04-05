The Weeknd ограничил доступ к клипу «Out of Time» для россиян

Канадский певец The Weeknd ограничил доступ к просмотру нового клипа на трек «Out of Time» для россиян. На это обратили внимание в «Канобу».
Ролик не отображается в результатах поиска на ютьюбе. Открыть его можно только по ссылке, однако на экране всплывает надпись, что владелец запретил его просмотр в России.
В клипе «Out of Time» снялась актриса Чон Хо Ен, известная по сериалу «Игра в кальмара». Кроме того, в нем появился Джим Кэрри, который участвовал в записи альбома «Dawn FM».
Релиз «Dawn FM» состоялся 7 января. В первую же неделю он возглавил альбомный чарт Apple Music в России, а также дебютировал под первым номером в США и еще 125 странах.